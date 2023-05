Tabu-Thema Hackerangriff? Warum wir endlich über Cyber Security sprechen müssen

Alle 40 Sekunden wird ein Unternehmen gehackt. Zum Vergleich: Die Zeit reicht gerade einmal, um das ‚Vaterunser‘ aufzusagen. Und dann startet schon der nächste Hacker-Angriff. Allein in Deutschland entsteht dadurch jährlich ein finanzieller Schaden von über 200 Milliarden Euro – Tendenz steigend. Dass wir mehr und offener über Cyber Security oder IT-Sicherheit sprechen sollten, ist also eigentlich ein No-Brainer. Aber warum tun wir es dann nicht?Alle 40 Sekundengibt es einen Hacker-Angriff auf ein Unternehmen. Der Schaden wird auf über 200 Mrd. Euro beziffert.Digitale HerausforderungenDie Anzahl neuer Technologien wächst stetig weiter. Das finde ich als Tech-Nerd im Herzen und als CIO eines Digitalisierungskonzerns im Beruf natürlich richtig gut. Doch mit den neuen Technologien wachsen eben auch die Einfallstore für Cyber-Kriminelle. Also für solche Menschen, die das Netz gezielt nutzen, um anderswo Schaden anzurichten. Bei Privatpersonen. Und bei Unternehmen. Schauen wir uns mal das Metaverse an: Alle sprechen über die riesigen Chancen – doch fast niemand über die Gefahren. Ein Beispiel: Wie stellen wir bei Avataren sicher, dass es sich um echte Partner handelt? Dabei geht es nicht darum, die Chancen nicht wahrzunehmen. Sondern lediglich darum, die Gefahren zu erkennen und sich mit wirksamen Mitteln darauf vorzubereiten.So, wie es unsere Kinder heutzutage schon in der Schule lernen. Vielerorts steht der Umgang mit Medien und Gefahren im Netz schon fest auf dem Stundenplan. Doch wo und wie lernen wir es? Die Erwachsenen, die Arbeitnehmer? Cyber Security und Hacker-Angriffe sind für viele noch immer Tabu-Themen. Weil Unternehmen ungern über solche Erfahrungen sprechen. Auch aus Angst vor schlechter Presse. Und davor noch mehr Hacker auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen.Dabei sind sie nicht allein: Die Erfolgsquoten von Phishing Mails liegen – je nach Professionalität der Täter – bei bis zu 50%. Und wenn wir nicht mit Aufklärung und Kommunikation dagegen steuern, werden es wahrscheinlich immer mehr. Mit fatalen Folgen: Denn Phishing ist das größte Einfallstor für Hacker, um Cyber-Angriffe in Unternehmen zu starten. Die allermeisten Hacker-Angriffe zielen dabei mit ausgefeilten und geradezu zielgruppenspezifischen Mailings auf die Mitarbeitenden ab. Wenn davon nur zwei oder drei in einem unachtsamen Moment einen falschen Klick setzen, kann das Übel schon seinen Lauf nehmen: Kompromittierung von Kunden-Daten, unternehmenskritische System-Ausfälle und finanzielle Erpressung sind dabei nur ausgewählte Beispiele.IT-Sicherheit ist kein Projekt, sondern ein ProzessDeshalb muss klar sein: Cyber-Sicherheit ist niemals alleinige Aufgabe der „IT-Nerds“ – sondern erfordert Wissen, Mitdenken und Handeln aller Mitarbeitenden. Wie erreichen wir das? Einerseits durch Aufklärung, aber auch durch Vorbild und Präsenz. Wir als Unternehmen sollten uns drei grundlegende Fragen stellen im Umgang mit Cyber Security: Wie nehmen meine Mitarbeitenden Cyber-Sicherheit in unserem Unternehmen wahr? Liegt die Verantwortung lediglich in einer kleinen Abteilung oder ist sie in der Geschäftsführung fest verankert? Und: Wie machen wir den Stellenwert von Cyber Security für die gesamte Organisation sichtbar?Damit jede und jeder versteht: IT-Sicherheit ist kein einmaliges Projekt – erst recht keines für die Schublade. Sie ist ein ständiger Prozess – und vor allem ein ständiger Dialog. Um aus den Fehlern anderer lernen zu können und sie nicht selbst zu machen, müssen wir uns austauschen. Über Abteilungen hinweg, über Unternehmen hinweg und über Branchen hinweg. Und vor allem: Ohne Angst dafür an den Pranger gestellt zu werden. In Zeiten, in denen der Krieg nicht nur vor der Haustür, sondern auch im Netz geführt wird, ist das wichtiger denn je. Denn digitale Souveränität braucht vor allem eins: digitale Sicherheit.Cyber Securitybei VodafoneZur WebsiteUlrich Irnich ist CIO bei Vodafone Deutschland. Außerdem spricht er auf der OMR 2023 in verschiedenen Panels zu diesem Thema und zeigt in der Vodafone Halle (RedStage/ Halle B5), wie sich Deutschland fit und sicher für die digitale Zukunft macht. Der Beitrag Tabu-Thema Hackerangriff? Warum wir endlich über Cyber Security sprechen müssen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.