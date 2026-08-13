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13.08.2026 06:31:29
Tabuk Agricultural Development Company Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tabuk Agricultural Development Company Bearer hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tabuk Agricultural Development Company Bearer ein EPS von -0,460 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,9 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,3 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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