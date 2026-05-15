Tabuk Agricultural Development Company Bearer legte Quartalsergebnis vor

Tabuk Agricultural Development Company Bearer hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tabuk Agricultural Development Company Bearer ein EPS von -0,180 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 95,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,1 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at