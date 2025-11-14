Tabuk Agricultural Development Company Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tabuk Agricultural Development Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,62 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tabuk Agricultural Development Company Bearer -0,430 SAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,6 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,1 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at