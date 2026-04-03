Tabuk Agricultural Development Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tabuk Agricultural Development Company Bearer hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,19 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tabuk Agricultural Development Company Bearer -2,580 SAR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,18 Prozent auf 2,5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Tabuk Agricultural Development Company Bearer 9,8 Millionen SAR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,450 SAR. Im Vorjahr hatten -3,700 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 24,84 Prozent auf 35,59 Millionen SAR. Im Vorjahr hatte Tabuk Agricultural Development Company Bearer 47,35 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at