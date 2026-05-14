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14.05.2026 06:31:29
Tabuk Cement Company Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tabuk Cement Company Bearer veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 SAR, nach 0,140 SAR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,6 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,7 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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