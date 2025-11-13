Tac Tarim Urunleri Hayvancilik Gida Sanayi ve Ticaret stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tac Tarim Urunleri Hayvancilik Gida Sanayi ve Ticaret stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,94 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tac Tarim Urunleri Hayvancilik Gida Sanayi ve Ticaret 0,770 TRY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,6 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,5 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at