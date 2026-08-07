Tachi-S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tachi-S präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,91 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Tachi-S mit einem Umsatz von insgesamt 66,62 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at