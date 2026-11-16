Tachi-S präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tachi-S hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 770,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 73,79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 70,75 Milliarden JPY gegenüber 63,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at