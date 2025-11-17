Tachi-S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tachi-S lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -12,530 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at