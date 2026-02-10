TACHIBANA ELETECH: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TACHIBANA ELETECH hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 85,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TACHIBANA ELETECH 110,30 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 55,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at