TACHIBANA ELETECH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TACHIBANA ELETECH hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 86,43 JPY gegenüber 31,51 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat TACHIBANA ELETECH 57,75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at