14.05.2026 06:31:29

TACHIBANA ELETECH öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TACHIBANA ELETECH äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 125,82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 70,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TACHIBANA ELETECH mit einem Umsatz von insgesamt 69,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,79 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 329,81 JPY, nach 299,74 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TACHIBANA ELETECH mit einem Umsatz von insgesamt 227,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 220,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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