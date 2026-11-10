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10.11.2026 06:31:29
TACHIBANA ELETECH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TACHIBANA ELETECH gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
TACHIBANA ELETECH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 96,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 86,52 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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