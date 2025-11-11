TACHIBANA ELETECH: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TACHIBANA ELETECH äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 86,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62,26 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 54,96 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TACHIBANA ELETECH 55,06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at