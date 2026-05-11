Tachikawa hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tachikawa hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 52,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tachikawa noch ein Gewinn pro Aktie von 52,87 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,99 Prozent auf 11,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at