Tachikawa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tachikawa hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,49 JPY gegenüber 31,05 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 10,75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at