Tachikawa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tachikawa veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,24 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Tachikawa im vergangenen Quartal 10,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tachikawa 9,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at