Tachikawa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tachikawa hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 35,37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tachikawa 33,43 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 10,74 Milliarden JPY gegenüber 10,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at