Tachikawa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tachikawa hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 43,82 JPY, nach 42,34 JPY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 161,17 JPY beziffert, während im Vorjahr 148,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Tachikawa im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 41,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
