John Lewis Aktie
WKN DE: A0M1VV / ISIN: GB0005140404
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03.07.2026 11:50:56
Tackle workplace sickness to unlock hidden growth, former John Lewis boss says
More than 250 of the UK's biggest employers have signed up to his 'Get Britain Working' taskforce.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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