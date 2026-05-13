TACMINA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TACMINA hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59,56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TACMINA ein EPS von 48,90 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 178,47 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TACMINA 170,23 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat TACMINA im vergangenen Geschäftsjahr 11,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TACMINA 11,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at