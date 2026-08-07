TACMINA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TACMINA hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TACMINA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at