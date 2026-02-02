|
02.02.2026 06:31:29
TACMINA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TACMINA präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,33 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,52 Milliarden JPY – eine Minderung von 7,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,73 Milliarden JPY eingefahren.
