Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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06.04.2026 14:47:00
Taco Bell: US-Fast-Food-Kette soll Ende 2026 nach Deutschland kommen
Die US-Fast-Food-Kette Taco Bell wagt einen neuen Anlauf: Nach gescheiterten Expansionsplänen im vergangenen Jahr sind nun die ersten Filialen in mindestens drei deutschen Großstädten geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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