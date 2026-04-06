Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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06.04.2026 14:47:00

Taco Bell: US-Fast-Food-Kette soll Ende 2026 nach Deutschland kommen

Die US-Fast-Food-Kette Taco Bell wagt einen neuen Anlauf: Nach gescheiterten Expansionsplänen im vergangenen Jahr sind nun die ersten Filialen in mindestens drei deutschen Großstädten geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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