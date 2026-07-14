Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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14.07.2026 19:28:00
Taco Bell reportedly being investigated by health officials, as cyclosporiasis outbreak spreads
Shares of Yum Brands were down nearly 4% on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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