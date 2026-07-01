Tactical Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tactical Resources ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tactical Resources die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at