Tactical Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tactical Resources hat am 22.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at