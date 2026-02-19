19.02.2026 06:31:28

Tactile Systems Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tactile Systems Technology hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,46 USD. Im letzten Jahr hatte Tactile Systems Technology einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 103,6 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,820 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,47 Prozent auf 329,52 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,98 Millionen USD erwirtschaftet worden.

