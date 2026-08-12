Tactile Systems Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tactile Systems Technology ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tactile Systems Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 85,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tactile Systems Technology 78,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at