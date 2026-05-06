Tactile Systems Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tactile Systems Technology hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 61,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at