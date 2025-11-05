Tactile Systems Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tactile Systems Technology hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 85,8 Millionen USD gegenüber 73,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at