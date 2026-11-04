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04.11.2026 06:31:28
Tactile Systems Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tactile Systems Technology hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tactile Systems Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 91,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 85,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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