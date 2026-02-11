Tadano: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tadano äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 41,23 JPY. Im letzten Jahr hatte Tadano einen Gewinn von -16,840 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,93 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 78,81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 144,78 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Tadano 52,29 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 349,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 291,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at