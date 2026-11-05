Tadano verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tadano präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 69,63 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,20 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at