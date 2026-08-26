Tadir-Gan (Precision Products) 1993: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tadir-Gan (Precision Products) 1993 äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,03 ILS. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 ILS ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tadir-Gan (Precision Products) 1993 im vergangenen Quartal 38,4 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tadir-Gan (Precision Products) 1993 40,5 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at