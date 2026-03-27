Tadir-Gan (Precision Products) 1993 gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tadir-Gan (Precision Products) 1993 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,58 Prozent auf 37,0 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,210 ILS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tadir-Gan (Precision Products) 1993 im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162,03 Millionen ILS. Im Vorjahr waren 162,76 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at