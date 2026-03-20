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20.03.2026 06:31:28
Tadiran hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tadiran hat am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,96 ILS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,040 ILS erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 463,6 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,5 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,820 ILS beziffert. Im Vorjahr waren 1,78 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,73 Prozent zurück. Hier wurden 1,86 Milliarden ILS gegenüber 1,93 Milliarden ILS im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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