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21.05.2026 06:31:29
Tadiran hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tadiran hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,110 ILS erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 393,1 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,3 Millionen ILS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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