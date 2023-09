Täglich sind 60 Millionen ‚mobile Notrufsäulen‘ unterwegs

Standort des Anrufers wird dank neuer Technologie automatisch an die Rettungsleitstellen übertragenVodafone engagiert sich seit über 30 Jahren beim NotrufJubiläum für ein herausragendes Ereignis: Vor 50 Jahren am 20. September 1973 haben Bund und Länder beschlossen, die einheitliche Notrufnummer 112 in Deutschland einzuführen. Eine lebensrettende Entscheidung: Aktuell werden in Deutschland jährlich rund 15 Millionen Notrufe an diese 112 abgesetzt – davon 75 Prozent über die Mobilfunknetze. Und täglich sind nach Berechnungen von Vodafone mehr als 60 Millionen ‚mobile Notrufsäulen‘ unterwegs. Denn genau so viele Handys und Smartphones sind an einem normalen Tag in den drei deutschen Mobilfunknetzen im Einsatz – und mit all diesen Geräten können Notrufe an die ‚112‘ binnen weniger als zehn Sekunden an die rund 250 Rettungsleitstellen abgesetzt werden. Mehr noch: Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen sind dank des neuen Notrufsystems AML (Advanced Mobile Location) jetzt überall in Deutschland sehr schnell am Unglücksort. Denn bei einem Handy-Anruf an die 112 wird der genaue Standort des Anrufers dank AML automatisch an die Rettungsleitstelle übertragen.„In Notfällen zählt jede Sekunde, um Leben zu retten. Hierbei hat sich die von Vodafone mitinitiierte AML-Technologie in der Praxis bewährt: Die Retter treffen jetzt wesentlich schneller am Unglücksort ein – und umso schneller können sie Erste Hilfe leisten“, so Tanja Richter, Netzchefin von Vodafone Deutschland.Ruhe bewahren und die 112 wählenIm Notfall gilt: Ruhe bewahren und die 112 wählen. Oftmals ist den Anrufern der genaue Standort nicht bekannt. Gerade auch im Wald, am Straßenrand oder in unbekannten und unübersichtlichen Gebieten fällt die Antwort auf die Frage nach dem Unglücksort meist schwer. Wird das Smartphone für den Notruf an die 112 genutzt, hilft AML. Der Standort des Anrufers wird dank AML-Technologie direkt übermittelt. Im Notruf-Gespräch mit der Leitstelle können sich Anrufer auf vier Fragen konzentrieren: Wer? Was? Wann ? Wie? – Niemand braucht sich um das ‚Wo‘ zu sorgen. Dank AMLRetter sind jetzt schneller am UnglücksortZur newsDank AML können die Rettungskräfte den Standort des Anrufers bis auf wenige Meter genau lokalisieren und infolgedessen schneller zum Einsatzort aufbrechen und diesen finden. Die lebensrettende Technologie ist in allen deutschen Mobilfunknetzen implementiert und wird von den gängigen Smartphone-Betriebssystemen Android und iOS unterstützt. Bei rund 75 Prozent aller Notrufe in Deutschland wird der Standort automatisch übermittelt – lediglich bei Anrufen aus dem Festnetz ist das nicht möglich, aber in diesem Fall wissen die Anrufer ja, wo sie sich aufhalten. Die dazu erforderlichen Daten laufen über zwei unabhängige Server in Freiburg und Berlin. Bereits eine Stunde nach dem Notrufeingang werden alle Daten wieder gelöscht.Vodafone treibt Digitalisierung des Rettungswesens voranSeit über 30 Jahren engagiert sich Vodafone beim Notruf. So hat das Unternehmen 1992, als erster Netzbetreiber in Deutschland, den kostenlosen Notruf per Mobilfunk eingeführt. Seitdem unterstützt Vodafone das Rettungswesen und treibt die Digitalisierung auch in diesem wichtigen Bereich voran. Gemeinsam mit dem Grevenbroicher Unternehmen Corevas entwickelte Vodafone beispielsweise die Notruf-Software ‚EmergencyEye‘, mit der jeder Mensch zum Ersthelfer werden kann. Per Live-Videoverbindung erhalten die Profis in der Rettungsstelle einen virtuellen Einblick vom Einsatzort. Das hilft die Situation besser einzuschätzen, die beteiligten Personen ggf. zu beruhigen und im Videotelefonat die entscheidenden Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuleiten. Eine Chat-Funktion mit zwölf Sprachen hilft zudem bei der Verständigung. Rund 1000 Mal pro Woche wird der Dienst von Rettungsleitstellen in Deutschland und der Schweiz genutzt, um sich aus der Ferne direkt an den Unfallort zu schalten.Leben retten – ohne das eigene Leben zu riskierenEbenso unterstützt Vodafone die Rettungskräfte dabei, Notruf-Einsätze zu üben. Unter der Devise ‚Leben retten – ohne das eigene Leben zu riskieren‘ haben Vodafone und der Software-Entwickler Northdocks das Projekt ‚VR Firefighter für die Freiwilligen Feuerwehren‚ gestartet. Dabei können Feuerwehrleute gefährliche Brandeinsatz in einer virtuellen Welt üben – mit Hilfe digitaler Zwillinge und einer sogenannten Virtual-Reality-Brille. Beim Einsatz des ‚VR Firefighters‘ wird ein echter Brand in einer digitalen Welt, einer computergenerierte 3D-Umgebung, zu Trainingszwecken simuliert. Wichtig dabei ist die Echtzeit – und für die sorgt Vodafone mit seinem Netz.Der Beitrag Täglich sind 60 Millionen ‚mobile Notrufsäulen‘ unterwegs erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel