"Tag der sozialen Gerechtigkeit" - SPÖ will Maßnahmen gegen Teuerung

Anlässlich des "Welttags der sozialen Gerechtigkeit" am Sonntag hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ihre Forderung nach Sofortmaßnahmen zum Teuerungsausgleich bekräftigt. Die Arbeiterkammer pochte auf ein höheres Arbeitslosengeld.

Österreichs Reichtum sei ungleich verteilt, alles werde teurer und viele arbeitende Menschen könnten sich das tägliche Leben nicht mehr leisten, warnte Rendi-Wagner in einer Aussendung. "Das ist eine Schande für ein so wohlhabendes Land wie Österreich." Der von der Regierung angekündigte Energiekostenausgleich von 150 Euro für Haushalte müsse sofort ausgezahlt werden - "im Sommer ist es zu spät", betonte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Zudem fordert die SPÖ etwa auch eine sofortige Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas und einen "Teuerungs-Hunderter" für Pensionisten.

Peter Kostelka, Präsident des SPÖ-Pensionistenverbands, warnte in einer Aussendung davor, dass immer mehr Pensionisten "angesichts einer nicht enden wollenden Teuerungswelle in die Armutsfalle zu schlittern" drohten. Die durchschnittliche Teuerung liege derzeit bei über fünf Prozent - "man muss kein Wirtschaftsprofessor sein, um zu erkennen, dass daher die 1,8 Prozent Pensionsanpassung völlig unzureichend sind".

"Die Bundesregierung hat viele Bereiche viel zu lange vernachlässigt", befand auch AK-Präsidentin Renate Anderl in einer Aussendung. "Wir brauchen dringend mehr Personal und Geld in der Pflege, in den Kindergärten, in den Schulen, im Kampf gegen die Klimakrise."

spu