Robyg Aktie
WKN DE: A1H667 / ISIN: PLROBYG00016
|IPO voraus
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24.06.2026 13:04:00
TAG Immo-Aktie fällt ins Minus: Preis für Robyg-IPO bei 34 Zloty fest
Die TAG Immobilien AG hat den Platzierungspreis für den Börsengang ihrer polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf 34 Polnische Zloty (PLN) je Aktie festgelegt. Durch den Verkauf von 25 Millionen bestehenden Aktien erzielt die TAG einen Bruttomittelzufluss von rund 850 Millionen Zloty, umgerechnet an die 200 Millionen Euro. Gleichzeitig fließen dem polnischen Wohnungsimmobilienentwickler aus einer Barkapitalerhöhung und einer Management-Beteiligung ca. 400 Millionen Zloty (umgerechnet 95 Millionen Euro) zu. Für den gesamten TAG-Konzern ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Bruttomittelzufluss von rund 1,25 Milliarden Zloty (rund 295 Millionen Euro).
Mit dem frischen Kapital soll der Verschuldungsgrad des Konzerns gesenkt werden. Zudem will die Gesellschaft die Mittel als "Grundlage für weiteres Wachstum" nutzen. Die Erstnotierung der Robyg-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant.
Die Aktie von TAG Immobilien kann die zwischenzeitlichen Gewinne nicht verteidigen und rutscht im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent auf 13,20 Euro ab.
DOW JONES
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