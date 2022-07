TAG Immo-Aktie gibt nach: TAG Immobilien erhält Finanzspritze in Millionenhöhe

Die bestehenden Aktionäre übten ihre Bezugsrechte für 28.308.845 neue Aktien aus, was einer Bezugsquote von 97,65 Prozent entspricht, wie der Hamburger Konzern mitteilte. TAG Immobilien fließen damit 195,3 Millionen Euro zu. Die verbliebenen, nicht bezogen Aktien werden am Markt verwertet.

Das Unternehmen hatte am 8. Juli angekündigt, das Grundkapital im Wege einer Bezugsrechtsemission um knapp 20 Prozent zu erhöhen und strebt einen Bruttoerlös von insgesamt 200 Millionen Euro an. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der Robyg SA verwendet werden. Die 28.990.260 neuen Aktien wurden den bestehenden Aktionären im Verhältnis von 101:20 zu einem Bezugspreis von 6,90 Euro angeboten. Die Bezugsfrist endete am 25. Juli.

Die TAG Immobilien AG hatte den Kauf von Robyg für rund 550 Millionen Euro Ende 2021 angekündigt. Der Konzern übernimmt das Unternehmen von Goldman Sachs und Centerbridge Partners.

TAG Immo-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 3,48 Prozent auf 9,56 Euro.

