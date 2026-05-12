Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen präsentiert 12.05.2026 11:07:42

TAG Immobilien-Aktie dennoch leichter: EBITDA im Auftaktquartal deutlich verbessert

TAG Immobilien-Aktie dennoch leichter: EBITDA im Auftaktquartal deutlich verbessert

TAG Immobilien hat im ersten Quartal dank höherer Mieteinnahmen und eines höheren Beitrags durch den Verkauf von Wohnungen im Polen operativ mehr verdient.

Unter dem Strich sank der Gewinn leicht. Der Hamburger MDAX-Konzern bestätigte erneut den bereits im November veröffentlichten Ausblick für das Gesamtjahr.

Im Zeitraum Januar bis März stieg der operative Gewinn FFO I auf 49,3 Millionen Euro von rund 45 Millionen im Vorjahr. Je Aktie war er stabil bei 0,26 Euro.

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, stieg auf 61,8 Millionen von 50,1 Millionen im Vorjahr bzw je Aktie auf 0,33 Euro nach 0,29.

Das bereinigte EBITDA Gesamt stieg auf 80,3 Millionen Euro von 68,7 Millionen.

Unter dem Strich verdiente TAG im Auftaktquartal nach Steuern 35 Millionen Euro, nach 39 Millionen im Vorjahr.

Im laufenden Jahr soll der FFO I weiter in der Bandbreite 187 bis 197 Millionen Euro landen, eine Steigerung von 9 Prozent zum Vorjahr. Der FFO II soll weiterhin in der Spanne 279 bis 295 Millionen Euro liegen, 19 Prozent höher als 2025. Das Verkaufsergebnis Polen soll weiter um 48 Prozent auf 92 bis 98 Millionen Euro steigen. Im Quartal belief sich der Beitrag des Verkaufsergebnisses Polen bereinigt auf 12,7 Millionen Euro, mehr als doppelt so hoch wie die 5 Millionen im Vorjahr.

Die TAG-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent tiefer bei 14,66 Euro.

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TAG Immobilien-Aktie fester: FFO über Erwartungen - Konzern hebt Dividendenquote an
So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren
TAG Immobilien-Aktie: 7-Wochen-Hoch nach Barclays-Upgrade

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten