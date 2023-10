TAG Immobilien-Aktie mit Richtungswechsel: TAG-Finanzchef hält polnischen Wohnungsmarkt für chancenreich

"Wir kaufen nicht in Deutschland, wir investieren in Polen", sagte Finanzchef Martin Thiel der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. In dem Nachbarland baue der Konzern selbst. Dort seien die Baukosten für Gebäude mit gleicher Qualität deutlich geringer als in Deutschland. Das liege vor allem an den sehr viel geringeren regulatorischen Anforderungen in dem osteuropäischen Land. Die Baugenehmigungen dauerten in Polen etwa die Hälfte der Zeit.

Das Unternehmen könne in Polen für weniger als 2000 Euro den Quadratmeter wirklich gute Wohnungen in Warschau, Breslau und Danzig bauen, sagte der Finanzchef. Die Wohnungen seien deshalb trotz der hohen Zinsen für die polnische Bevölkerung erschwinglich. TAG Immobilien verkaufe in Polen derzeit 3000 bis 4000 Wohnungen im Jahr.

Die Hamburger sind mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und bauten das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg aus. Erst jüngst gründete der Immobilienkonzern mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist.

Am Montag gewinnen Aktien von TAG Immobilien nach anfäglichen Verlusten via XETRA zeitweise 0,45 Prozent auf 9,85 Euro.

