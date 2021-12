TAG Immobilien baut mit Robyg-Übernahme Geschäft in Polen aus

Die TAG Immobilien AG verstärkt ihr Geschäft in Polen und übernimmt für rund 550 Millionen Euro die Gesellschaft Robyg von Goldman Sachs und Centerbridge Partners.

"Der Erwerb von Robyg ist eine hervorragende Gelegenheit für die TAG , externes Wachstum und hohe Renditen mit unseren Anforderungen an fest definierte finanzielle Kennzahlen zu verbinden und unsere Plattform auf dem schnell wachsenden polnischen Mietwohnungsmarkt zu stärken", sagte Martin Thiel, Finanzvorstand von TAG.

Den Kaufpreis, mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten von Robyg und weiteres Working Capital für die Investitionen sollen über eine Brückenfinanzierung von bis zu 750 Millionen Euro finanziert werden.

Der Erwerb kommt rund zwei Jahre nach dem Einstieg von TAG in den polnischen Wohnungsmarkt durch die Übernahme der Vantage Development. Robyg ist laut TAG Polens größter Wohnimmobilienentwickler mit Schwerpunkt auf die Großstädte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 26.000 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben. Die Pipeline besteht derzeit aus Wohnbauprojekten in Warschau, Breslau, Dreistadt und Posen mit insgesamt ca. 23.000 noch nicht verkauften Einheiten.

FRANKFURT (Dow Jones)