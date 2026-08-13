TAG Immobilien: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAG Immobilien präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte TAG Immobilien einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,62 Prozent auf 246,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 235,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at