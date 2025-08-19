TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

19.08.2025 18:29:41

TAG Immobilien erhöht Kapital und stockt Wandelschuldverschreibung auf

DOW JONES--TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital. Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er eine Kapitalerhöhung und eine Aufstockung der ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2031 beschlossen. Der Erlös ist teilweise für eine Refinanzierung im Zusammenhang mit der am Wochenende angekündigten Übernahme in Polen vorgesehen.

TAG wird bis zu 12,48 Millionen neue Aktien ausgeben, womit das Grundkapital um 7,1 Prozent erhöht wird. Auf Basis des Schlusskurses von Dienstag bei 15,39 Euro läge der Erlös bei etwa 192 Millionen Euro. Der Platzierungspreis wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt.

Zudem wird TAG neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro begeben. Sie werden größtenteils den gleichen Konditionen wie die von TAG am 11. März über 332 Millionen Euro begebenen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2031 unterliegen.

TAG hatte am Wochenende angekündigt, ein Wohnimmobilienportfolio in Polen für umgerechnet 565 Millionen Euro zu kaufen. Der Kaufpreis wird aus liquiden Mitteln finanziert, allerdings durch eine Brückenfinanzierung unterstützt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 12:30 ET (16:30 GMT)

