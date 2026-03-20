20.03.2026 06:31:28

TAG Immobilien gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAG Immobilien gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,520 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAG Immobilien in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 327,6 Millionen EUR im Vergleich zu 277,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,520 EUR, nach 0,690 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat TAG Immobilien im vergangenen Geschäftsjahr 973,90 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAG Immobilien 1,09 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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