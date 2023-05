TAG Immobilien profitiert vom Aufbau des polnischen Geschäfts

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--TAG Immobilien hat im ersten Quartal nach eigenen Angaben vom polnischen Geschäft profitiert, das sich im Aufbau befindet. Sowohl beim Verkaufsergebnis als auch beim wachsenden Vermietungsbestand habe das polnische Standbein Robyg SA bereits steigende Ergebnisbeiträge geliefert, die sich im operativen Gewinn FFO II widerspiegeln, teilte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern mit. Der FFO II stieg im Quartal um 12 Prozent auf 51,1 Millionen Euro.

"In unserem polnischen Geschäft kristallisieren sich durch den Anstieg des Verkaufsvolumens einerseits und das starke Wachstum des Mietniveaus andererseits bedeutende Liquiditätszuflüsse heraus", sagte COO Claudia Hoyer. Die Kombination des deutschen und polnischen Geschäfts - mit stabilen Cashflows aus dem deutschen Portfolio sowie der Entwicklung renditestarker neuer Wohnungen in Polen - sei ein wesentlicher Faktor, das gestiegene Zinsumfeld und die Volatilität im Immobiliensektor "erfolgreich zu meistern".

Im ersten Quartal betrug das bereinigte Verkaufsergebnis laut Mitteilung in Polen 8,8 (Vj -1,3) Millionen Euro. Verkaufspreise und -margen seien auf hohem Niveau geblieben, im Vermietungsbereich seien von den bis Ende 2024 fertigzustellenden Mietwohnungen 2.100 fertiggestellt und vermietet, der Rest befinde sich im Bau. Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibe in Polen "auf sehr hohem Niveau", unter anderem wegen des erheblichen demografischen Wandels, zu dem Migration, auch fluchtbedingt, stark beitrage. Das like-for-like Mietwachstum für die vor mehr als einem Jahr fertiggestellten Wohnungen habe im März 16 Prozent pro Jahr betragen. Das polnische Immobilienvolumen lag Ende März bei 1,19 (Ende Dezember 1,15) Milliarden Euro.

Zusammen mit einem Joint-Venture-Partner will TAG nun das polnische Verkaufsgeschäft ausbauen und dadurch weitere Mittelzuflüsse generieren. Ende April sei eine entsprechende Vereinbarung mit einem internationalen institutionellen Investor unterzeichnet worden. Zusammen wollen beide Unternehmen für rund 100 Millionen US-Dollar Grundstücke für die Entwicklung eines Verkaufsportfolios in Polen erwerben. TAG will hierbei auch bereits von den polnischen Gesellschaften gehaltene Projekte einbringen.

